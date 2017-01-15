蔡總統：布局中美洲 就從紡織業開始

總統蔡英文訪問中美洲友邦返程過境美國時表示，中美洲地區的紡織產業深具發展潛力，友邦與美國訂有自由貿易協定，這就是台灣開始考慮新佈局、新戰略的時候，就從紡織業開始。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統率「英捷專案」訪團一行於美國舊金山時間14日午間12時30分（臺北時間15日上午4時30分）出席舊金山僑宴，受到僑胞熱烈歡迎，有超過800位的僑胞參加。

蔡總統致詞時表示，此次她出訪中美洲友邦後，感受到彼此間的關係非常穩固，這並非因為是她的到訪，而是外交團隊為友邦做了許多的事情；蔡總統談到，透過農技團的協助，將台灣的技術帶到友邦，讓友邦人民可種植出所需要的主食，甚至外銷；此外，台灣也協助偏鄉教育，對此，總統對外交部同仁表達高度肯定。

蔡總統說，過去長久以來，台灣深耕每個友邦國家，針對該國發展所需要的建設或公共服務，包括醫療、藥品等，都給予最即時的幫忙。例如薩爾瓦多總統桑契斯告訴她，當他們糧食不足時，第一個運送稻米過去的就是台灣。

蔡總統提及，中南美洲國家已經脫離過去的動亂，開始走向國家的建設，每一位總統、每一位治理國家的人都希望自己的國家好，希望有人幫忙他們建設國家，這也是身為好朋友的台灣要提供協助的地方；蔡總統也鼓勵在美國各地的鄉親，都能前往中南美洲尋找投資的機會，即使不投資，當觀光客也可以。

蔡總統指出，此次訪問行程，她也針對中美洲友邦的產業發展進行瞭解，發現中美洲地區深具發展潛力，尤其是紡織產業。

蔡總統說，美國新當選的總統川普說要將製造業找回美國，而中南美洲的友邦要發展產業，加上這些友邦與美國訂有自由貿易協定或其他優惠，因此隨行的紡拓會董事長詹正田提到，他將針對台灣紡織產業發展，在全球佈局上提出新策略，「這就是我們開始考慮新的佈局、新的戰略的時候，我們就從紡織業開始。」

蔡總統表示，台灣面臨的情勢確實是一個變局，在這個變局當中，台灣要協助產業找尋機會，這是大家共同的責任，也請大家支持政府，和政府一起將台灣的力量延伸出去。

包括國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長李大維、總統府副秘書長姚人多、僑務委員會委員長吳新興等訪團成員、駐美國代表處大使高碩泰、「美國在臺協會」主席莫健、聖荷西Sam Liccardo市長、羅艾斯（Ed Royce）主席夫人Marie Royce均出席是項活動。1060115

(中央社)