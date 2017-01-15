年金改革3千餘師上街頭 南市舉牌高喊抗議

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臺南市教師會理事長陳杉吉（戴帽者）將陳情書交給台南市教育局副局長王崑源（灰夾克者），有許多教師與教育人員下一代一同上台見證教師上街頭遊行的情況。（程炳璋攝）

現場有3000名教師坐在馬路上高喊口號，表達抗議心聲。（程炳璋攝）

年金改革抗議聲浪遍地湧現，台南市教育產業工會與台南市教師會15日上午在永華市政中心周邊道路發動遊行，罕見吸引3000餘名現任與退休教師一同參加，針對政府公布的年金改革備選方案高喊六大訴求，並遞交陳情書，為政府上一堂「公民課」。

台灣自2014年起國家的退撫基金收支逆轉，預估10年後將破產，政府研擬新的年金改革備選方案日前出爐，新方案要公教人員繳多、領少、延後退休，台南教師們忍無可忍，15日一起站上街頭抗議。

這場年金改革台南教師遊行，事前因有人不贊成「補繳」訴求，在網路群組內發動反動員，指大遊行是扯後腿，引發內部團結糾紛。

台南市教育產業工會與台南市教師會在抗議現場基金永續是未來大水庫，支持「合理的」年金改革的立場，但反對公教人員退休月退俸將由60歲起支，此舉將造成校園老師世代交接的斷層問題。

抗議遊行六大訴求包括世代互助、基金永續、政府負責、共同補繳、反對60歲起支、保障私校工作者。有退休老師，中生代老師，新進教師、私校教師分別上台發表心聲。

臺南市教師會理事長陳杉吉認為過去政府曾有基金不足額提撥情況，有責任繳回6成5，剩下的才由退休老師補繳。

活動最後遞交陳情書，由台南市教育局副局長王崑源代表接受，陳杉吉表示官版方案應接受各界嚴格檢驗，政府應與全國教師工會總聯合會公開辯論。老師們在高喊「我相信，全教總」聲浪中結束抗議活動。

(中時)