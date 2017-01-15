球迷會吃辦桌 統一獅創意受好評

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職棒統一7-ELEVEn獅隊每年季前舉辦「有你真好」同樂會，繼去年用路跑形式增添樂趣，今年則是在球場外「辦桌」，球星與球迷同桌吃飯，創意獲得好評。

統一獅球團2月11日在台南棒球場大門及棒球大道，舉辦「萊辦桌」活動，席開47桌，總共423組名額在14日晚間一開放網路報名，在半小時內已經銷售達9成。

球團表示，看到球迷的熱情是很棒的事，接下來要將活動規劃更完善，讓球迷到場可以物超所值，享受一年一度的同樂會。

除了參加中華隊集訓的球員，當天獅隊球星全員到齊，金曲歌王謝銘祐也會到現場開唱，他在2014年製作「哇咧獅」歌曲，成為獅隊的特色歌曲之一。

舞台活動舉辦「獅王KTV」、「獅王PLAY在一起」、「新人舞蹈SHOW」、「全隊擊掌見面會」等，另有摸彩大會。1060115

(中央社)