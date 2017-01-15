新娘出嫁丟大芭蕉扇 網友笑：脾氣是有多差
傳統婚禮習俗中，新娘出嫁上車離開娘家之際，會將一把綁有紅包的扇子丟擲於地，象徵把「壞脾氣」留在過去，帶著優點嫁去夫家。臉書「爆料公社」粉絲頁，貼出一張新娘丟扇圖笑壞網友，因為這位新娘與眾不同，丟的是巨大無比的芭蕉扇，讓網友戲稱「鐵扇公主是妳?」還笑說「這新娘的脾氣到底有多壞啊?」
一般新娘上禮車離開娘家丟扇時，丟的都是小巧的摺扇，頂多比成人巴掌大一點。但臉書「爆料公社」粉絲頁，貼出一張新娘丟扇圖，該位新娘拿的卻是巨大無比的芭蕉扇，十分與眾不同。
眾多網友看到都笑壞了留言也都很有梗「牛魔王娶老婆嗎？」、「他媽媽是不是拿樓頂的水塔往下倒水？」、「鐵扇公主來著」、「是要嫁到火焰山去嗎！?」、「看那臂力就知道不好惹~」、「 丟扇子是對以前的人有用，現在的人要丟電風扇了！」、「我大概要丟工業電扇吧!」
「從丟扇子的那一刻起，脾氣已經不是公主！而是太后～」、「重點是綠綠的扇子」、「看那手臂的力量，就知道這女人不能惹」、「我應該會丟跟遊覽車同等長的扇子吧」、「看來要把至尊寶找出來才鎮得住」、「我女兒可能要準備吊扇」、「我要丟的可能是空調」、「後悔~當初娶的時候 沒有讓老婆丟扇子 現在才這樣水深火熱。」
(中時電子報)
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