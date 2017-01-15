馬美教育交流計畫續延3年
美國駐馬來西亞大使館聲明指出，美國與大馬的「傅爾布萊特計畫」教育交流獲兩國政府同意，將延長實行3年至2020年。本月將有98位來自美國的英語教學助理前來大馬。
聲明表示，在馬美教育交流辦事處與大馬教育部聯合負責推行傅爾布萊特計畫（Fulbright Program），98位英語教學助理在大馬教育部的安排下，到大馬8個州的中學任教。
聲明說，傅爾布萊特計畫今年在大馬進行第6年，而這98位英語教學助理未來返美後，將累積助理人數高達600位，並透過他們在大馬的生活經驗傳遞，進一步建立更好的馬美關係。
傅爾布萊特計畫是美國政府支持下最頂尖的國際教育交換計畫，每年在全世界篩選約8000名卓越且具有競爭力的學生、學者、老師、專業人士或團體並提供獎助，適用於美國公民申請出國交流，以及非美國公民申請赴美交流。1060115
(中央社)
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