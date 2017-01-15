韓女來台旅遊疑遭性侵 韓媒關注報導

南韓綜合有線電視台JTBC今天午間新聞報導，3名前往台灣自助旅遊的韓國女性，被台灣計程車司機下藥性侵。據台灣警方調查，犯下性侵案的司機也坦誠招供。

不僅JTBC，包括中央日報以及YTN等南韓主流媒體，也都有報導韓國女性來台疑似遭到下藥性侵一事。

JTBC報導播出時，帶到台灣計程車街景畫面，也有引述台灣媒體報導內容，不過並沒有對這起韓國女性在台灣自助旅行疑遭性侵案件多加評論。

報導指出，3名韓國女性於13日晚間8時利用計程車在台北市旅遊時，突然失去了意識，這是在她們喝下了司機送給她們的飲料後發生的情況。

報導指出，過了很長一段時間後，被醒過來的朋友扶持著回到旅社的女性，又暈倒達15個小時。清醒過來後，她們向台北市警察局舉報了在計程車上被強暴的事實。

目前這3名韓國女性已在醫院接受治療，並將性侵證據交給了警方。

JTBC引述台灣媒體報導，涉嫌性侵的司機已向警方坦誠供認，確實在計程車裡強暴了2名韓國女性。

據報導，到台灣自助旅行的韓國遊客，大多利用這種包租計程車方式觀光。1060115

(中央社)