陳其邁：中國遙控黑幫 警政署應強力掃蕩

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民主進步黨籍立法委員陳其邁今天表示，「香港眾志」秘書長黃之鋒日前來台班機、行程遭黑幫人士掌握，是中國遙控黑幫，假陳抗傷民主，呼籲法務部、警政署硬起來強力掃蕩黑幫。

時代力量7日邀黃之鋒和香港立法會議員姚松炎、羅冠聰、朱凱迪來台參加論壇。愛國同心會、中華統一促進黨號召群眾前往桃園國際機場、松江101國際會議中心等地陳抗，並發生叫囂、推擠衝突。

媒體報導，「白狼」張安樂次子張瑋，8日到案應訊後被請回，10日下午出境香港再轉往中國深圳，檢警掌握張瑋今天傍晚或明天返台，將再度傳喚並針對其出境目的進行訊問。

陳其邁上午在社群網站臉書（Facebook）發文指出，中國遙控黑幫，「假陳抗傷民主」日益猖獗，不少活動都有這一群黑衣人的身影，其中黃之鋒來台班機時刻、行程，竟然都被黑幫事前掌握，對岸把資訊給台灣這邊負責的人，配合威脅恐嚇黃之鋒等人。

陳其邁說，這些組織之前都特定在反台獨，已非常明顯地「與中國進行政治合作，裡應外合」，但民主體制、言論自由是台灣共識，「誰越過紅線，就是全民公敵」，他呼籲法務部、警政署應硬起來，捍衛民主，強力掃蕩黑幫。1060115

(中央社)