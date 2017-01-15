金門馬拉松 海龍蛙兵齊步跑吸睛

2017金門馬拉松第二天賽程今天登場，5000多名選手開跑；其中，20名金門兩棲營海龍蛙兵最吸睛。他們身穿黑汗衫、紅短褲，手持國旗和海龍旗幟，齊步向前跑，氣勢雄壯威武。

兩棲營儲訓隊必須完成20週艱難的訓練，淘汰率更高達70%，通過後才能正式成為兩棲海龍蛙兵，因此素有「海上蛟龍」之稱。

這20名兩棲偵查營儲訓隊志願役官兵，是利用休假自發性參加21公里半程馬拉松，這也是金門馬拉松舉辦10年以來，首次有海龍蛙兵「整隊出擊」。

20名海上蛟龍在儲訓隊教官鄧中立帶隊下，上午7時從起點金門大學開跑。起先，大家以不拘隊形方式自行開跑，跑到金門高中體育場後，再由鄧中立以帶隊方式，分持國旗及海龍旗幟，大家一起跑完全程。

過程中，海龍蛙兵在各補給站分別高唱「陸軍軍歌」及「海龍之歌」，雄壯威武的步伐、嘹亮的歌聲及精神抖擻的「海龍答數」成為賽道的焦點；不但向國人展現出鋼鐵般的意志和紀律，更讓來自五湖四海的選手讚不絕口。

參加馬拉松競賽的跑者無不獨自向前衝，把眾選手甩在腦後，以爭取最佳成績；海龍蛙兵則是以整齊劃一的步代，一起向前行，形成獨特隊伍。沿途，許多民眾與跑友爭相搶拍他們的英姿，並和他們合影。

也因為群眾太過熱情，蛙兵比預期時間晚到達終線，最後以2小時12分左右完賽。

抵達終線後，蛙兵仍受到大批民眾和跑友歡呼，金門縣副縣長吳成典和中華民國路跑協會理事長曹爾忠也向他們高舉大拇指喊讚。會場充滿軍民同樂、軍民一心的氣氛。

金防部指揮官郝以知表示，這次活動金防部有200多名官兵共襄盛舉，藉由賽事與各地好手同場競技，是展現國軍官兵運動強身與健康活力的最佳體現。1060115

(中央社)