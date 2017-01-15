金門馬拉松 海龍蛙兵齊步跑吸睛
2017金門馬拉松第二天賽程今天登場，5000多名選手開跑；其中，20名金門兩棲營海龍蛙兵最吸睛。他們身穿黑汗衫、紅短褲，手持國旗和海龍旗幟，齊步向前跑，氣勢雄壯威武。
兩棲營儲訓隊必須完成20週艱難的訓練，淘汰率更高達70%，通過後才能正式成為兩棲海龍蛙兵，因此素有「海上蛟龍」之稱。
這20名兩棲偵查營儲訓隊志願役官兵，是利用休假自發性參加21公里半程馬拉松，這也是金門馬拉松舉辦10年以來，首次有海龍蛙兵「整隊出擊」。
20名海上蛟龍在儲訓隊教官鄧中立帶隊下，上午7時從起點金門大學開跑。起先，大家以不拘隊形方式自行開跑，跑到金門高中體育場後，再由鄧中立以帶隊方式，分持國旗及海龍旗幟，大家一起跑完全程。
過程中，海龍蛙兵在各補給站分別高唱「陸軍軍歌」及「海龍之歌」，雄壯威武的步伐、嘹亮的歌聲及精神抖擻的「海龍答數」成為賽道的焦點；不但向國人展現出鋼鐵般的意志和紀律，更讓來自五湖四海的選手讚不絕口。
參加馬拉松競賽的跑者無不獨自向前衝，把眾選手甩在腦後，以爭取最佳成績；海龍蛙兵則是以整齊劃一的步代，一起向前行，形成獨特隊伍。沿途，許多民眾與跑友爭相搶拍他們的英姿，並和他們合影。
也因為群眾太過熱情，蛙兵比預期時間晚到達終線，最後以2小時12分左右完賽。
抵達終線後，蛙兵仍受到大批民眾和跑友歡呼，金門縣副縣長吳成典和中華民國路跑協會理事長曹爾忠也向他們高舉大拇指喊讚。會場充滿軍民同樂、軍民一心的氣氛。
金防部指揮官郝以知表示，這次活動金防部有200多名官兵共襄盛舉，藉由賽事與各地好手同場競技，是展現國軍官兵運動強身與健康活力的最佳體現。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。