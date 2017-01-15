逮不逮捕三星少主 韓檢延後決定

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南韓特別檢察官原訂今天決定是否申請逮捕令，逮捕三星電子副會長李在鎔，但因故延後。李在鎔因涉及關說案涉嫌賄賂，先前遭到偵訊。

路透社報導，特別檢察官辦公室在簡訊中表示：「今天我們不打算決定是否逮捕李在鎔副會長。」簡訊並未多做說明。

特別檢察官辦公室13日原本表示會在今天做出決定。

李在鎔涉入導致總統朴槿惠遭國會彈劾的貪汙醜聞，13日接受長達22小時偵訊，才離開首爾的特別檢察官辦公室。1060115

(中央社)