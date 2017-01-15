撫慰哀戚 高市殯打造雕塑藝廊

高雄市殯葬處積極推動殯葬改革，近來園區內設置便利商店，還在區內與藝術家合作打造戶外藝廊，展出多件鋼鐵雕塑品，盼提升殯葬園區的景觀，也撫慰家屬的心情。

高雄市近年積極改善殯葬環境，從禮儀廳、電子輓聯到空間美化等，還將提供部分空間由民間經營便利商店，讓治喪家屬有休憩、購物和輕食的空間，同時提升殯葬處的服務品質。

殯管處同時與裝置藝術家張淵程合作打造戶外藝廊，以「到殯儀館來看我」為題展出多件雕塑品。

設置的9件意象作品，主要座落在景行廳前方水幕牆前的綠籬內，張淵程挑選具詮釋人生經歷，從出生到往生、世間幾何等作品，反射人生幻化的意涵，希望在追憶逝世親人的傷痛中，找到惜生的勇氣，同時也美化環境和視覺。

張淵程說作品賦予民眾更寬闊的詮釋空間，「看它是什麼、它就是什麼」，每項作品帶給觀者想像及寓意無限，希望觀者體會入心，感受生命價值和不凡的意義。1060115

(中央社)