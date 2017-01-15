駕車載友打高球釀3死 男依過失致死判6月

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王錫昌駕車載友人打高爾夫球，途中車禍釀3死，被依過失致死判刑6月。（陳慶居攝）

王錫昌駕車載友人打高爾夫球，途中撞及護欄後騰飛墜地落在安全島。（陳慶居攝）

王姓男子去年5月27日清晨，駕自小客車搭載楊男等3名友人，從台中要前往苗栗縣苑裡鎮全國高爾夫球場打球，途經北堤東路時，正好陽光刺眼，欲煞車閃避護欄卻誤踩油門而撞上護欄，釀成3友人慘死，死者家屬質疑係蓄意所為，然未獲法官採信，依過失致死將他判刑6月，得易科罰金。

法官調查，被告王男於去年5月27日5、6時許，開自小客車從台中市大甲區家中出發，車上搭載楊男、鄭男及王男等3人，準備前往苑裡鎮全國高爾夫球場打高爾夫球。

當天清晨5時55分許，王男沿苗栗縣苑裡鎮北堤東路由西向東方向行駛，行至苗140線、北堤東路及苗47線交岔路口時，本應注意車前狀況隨時採取必要之安全措施。

當時雖有清晨陽光斜照影響視線，但仍屬得以注意之範圍內，王男卻疏於注意該清晨陽光影響，行至臨近交岔路口安全島尖端水泥護欄時，因欲緊急煞車以閃避護欄，而誤踩油門致撞擊護欄後，騰空飛起又摔落安全島內，導致楊男與鄭男胸部、頭部重創，送醫途中死亡，王男也於送醫後3天不治。

(中時)