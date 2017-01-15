加油再等等！中油汽油明降3角 柴油4角

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中油宣布，自16日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.3元、各式柴油價格每公升0.4元。(本報資料照片)

中油宣布，自明（16）日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.3元、各式柴油價格每公升0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.7元。

因受到伊拉克南部產油核心地區原油出口量創新高、市場擔憂可能危及減產協議，加上美國商用原油庫存續增的影響，本週國際油價呈現下跌走勢。

台塑石化則自16日凌晨1時起調降汽油批售價格每公升0.3元、柴油批售價格每公升0.4元。加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油26.4元、98無鉛汽油28.7元、超級柴油22.4元。

國內油價從11月中開始一路上漲，汽油每公升共漲2.8元之多，換算加滿50公升油箱一次比當時多出140元，等於坊間兩頓客飯的錢。

中油公司指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶53.63美元，較前週54.57美元，下跌0.94美元，新台幣對美元匯率升值0.241元，國內油價依公式計算跌幅為1.97%，汽、柴油每公升各調降0.3元、0.4元。

(中時電子報)