暖心！中和玄濟會號召 雙北近百人齊送暖
處處有溫情！中和玄濟會成立年餘，近百名成員來自於雙北市各地，愛心觸角遍及全台，不少家庭因故未能取得中低收入戶證明，卻仍是需要關懷對象，玄濟會主動與中和5里長聯繫，發放白米等物資，今（15日）下午前往桃園關心身障孩童，寒冬中注入一股暖流。
中和玄濟會成立年餘，以關懷社會為出發點，號召鄉親、信徒凝聚愛心，透過實際行動為社會付出，關懷弱勢族群，成員來自於雙北市，至今會員人數近百人；每年舉辦2次關懷弱勢活動，會員們有錢出錢、有力出力，愛心遍及全台，弱勢民眾身旁常可看到他們的身影。
中和玄濟會今（15日）與台北市永昌長青會等單位合作，募集逾2500斤白米、油等物資，發放給中和廟美里、漳和里、連城里、福和里、福祥里等5里內的中低收入戶及弱勢民眾，除此之外，沒有證明的弱勢民眾，只要里長提出需求，玄濟會同樣會給予關懷。
中和廟美里長曾秀美、中和福祥里長張昌期、中和連城里長林仁凱親自到場協助白米發放，他們表示，感謝玄濟會關懷，讓里內有需要的民眾可以感受到社會溫情，因為有他們讓弱勢民眾感到不孤單。
「愛要及時！」中和玄濟會監事委員劉瑞麟說，歲末天氣轉涼，社會上仍有不少弱勢需要大家的幫助，期盼藉此活動可以拋磚引玉，讓更多民眾、團體，願意關心社會、關心弱勢。
除了關懷中和弱勢外，成員們一起前往桃園觀音愛心家園、睦祥育幼院、仁友愛心家園，致贈白米等物資，並實際關心弱勢童生活情況，給予心靈支持及關懷，其中，不少會員帶著小孩一起做公益，成了最棒的親子活動，讓愛無限延伸。
(中時)
關鍵字：中和玄濟會
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