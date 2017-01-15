川普就職日維安 防卡車衝撞列重點

美國總統當選人川普20日即將宣誓就職，預料近百萬人將湧進華府，而孤狼式槍手、攻擊用的卡車和武器化無人機，都已列為最大風險。

法新社報導，為防範伊斯蘭國（IS）和蓋達（Al Qaeda）陰謀，華府處於持續性戒備狀態。然而，官員表示，過去幾年美國愈來愈易遭受攻擊，而策劃及發動攻擊的人都是美國內部的人，雖受到海外聖戰士啟發，但並非受到指使。

美國國土安全部長強生（Jeh Johnson）告訴記者，有近50個聯邦單位協調川普就職典禮的維安工作，且「我們沒有收到（關於就職典禮的）明確可信威脅」。

儘管如此，強生補充說，「全球恐怖環境已大為改變，甚至迥異於」歐巴馬2013年宣誓就任第2任期的時候。

「我們必須關注本土暴力極端分子，和自我激化的行為。」

強生表示，將部署包括特勤局、國民兵、聯邦調查局和地區警察等約2.8萬名維安人員，來維護當天活動。

強生表示，安全機構預料70萬到90萬人將到場，包括至少99個計劃抗議的團體。

華府市區7平方公里的地區將拉起封鎖線，禁止車輛入內，並仔細檢查徒步入內的民眾。

除了手機、相機和皮夾，出席者將不能攜帶太多其他物品。違禁品包括煙霧劑、冷藏箱、氣球、單車、玻璃容器、雷射筆、大小不一的包裹，當然也包括任何形式的武器。

且只能攜帶最小的手提包，背包是不允許的。2013年4月，一對來自車臣的兄弟檔將裝有壓力鍋炸彈的背包置於波士頓馬拉松終點線附近，引爆後造成3人死亡，數十人受傷。

強生表示，試圖用大型車輛衝撞人群的威脅，是前1次就職典禮後才出現的新隱憂。

去年12月，1名突尼西亞人用卡車衝撞德國柏林耶誕市集，造成12人喪生；去年7月，另1名突尼西亞極端分子在法國尼斯衝撞慶祝國慶日的人群，奪走86條性命。

強生說，當局將部署裝有水泥的卡車、垃圾車、巴士等重型車輛來防止這類事件。

而現在廣為流行且可廉價取得的無人機，也是新發展出來的隱憂。強生表示，將在華府上空禁止無人機。

他雖然沒多做說明，但說：「我們已經有所計劃，且有科技可以因應。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060115

(中央社)