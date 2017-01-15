過年防竊有撇步 蘆洲警創意踩街吸晴
農曆春節將至，蘆洲警分局為宣導防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防觀念，今日上午由警員穿上應景的雞布偶裝踩街遊行，在警員扮成的「楊婆婆」帶領下至湧蓮寺前上演話劇演出，吸引民眾目光，蘆洲警分局表示，盼藉由輕鬆詼諧的活動，加深民眾印象，提醒民眾過年時留意居家及自身財物安全。
蘆洲警分局犯罪預防宣導團扮演4隻大雞，分別代表著士農工商各行各業，及代表壞人的黃鼠狼和大野狼，除了向民眾拜早年，更上演一齣短劇，幽默風趣的互動過程逗得現場民眾哈哈大笑。
蘆洲警分局表示，過年期間多數民眾會返鄉、出遊，若外出時擔心住家安危，可到自宅附近的派出所申請「舉家外出住宅巡邏服務」，蘆洲警分局也提供了一些防竊小撇步供民眾參考：
一、客廳或臥室可以打開小燈，或配合定時開關，時開時閉，以防竊賊侵入。
二、切忌在大門上張貼「本人外出…？月？日回來」等字樣通告郵差或送報員。
三、居家鑰匙切勿藏在門框上、屋前之花盆下，或鐵門下方，以免竊賊發現。
四、加裝電子防盜設施，例如磁簧、紅外線、警報器、家戶聯防及警民連線系統等，增加行竊困難度，屋外並加裝感應燈，避免竊嫌利用光線昏暗掩護行竊行為。
五、注意住家門牌或門口周邊有無異常標記，若有發現可能為竊嫌標示，應立即擦拭清除。
六、可請附近鄰居幫忙照應，留意是否有陌生人探路。
(中時)
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