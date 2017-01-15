高雄市長初選阿扁挺誰？陳致中：未聊過
民進黨高雄市長初選黨內競爭激烈，長住在高雄的前總統陳水扁挺誰？扁子陳致中15日表示，父子並未聊過此話題。不過，活動現場有穿著立委陳其邁團隊背心的民眾到場，未見其他有意參選的立委，耐人尋味。
劉世芳、陳其邁、管碧鈴、林岱樺、趙天麟5位立委都是民進黨高雄市長初選熱門人選，競爭激烈，逼得市長陳菊都忍不住公開喊話「和諧團結，不要刀刀見骨」。
保外就醫後長住高雄的陳水扁，如何看待這場黨內初選？參選人都是立委，任何人出線，立委席次都出現空缺，他會不會投入立委選舉，都令外界好奇。
陳致中受訪表示，初選機制是民進黨優良傳統，有競爭但爭取選民認同是很好的制度，樂觀其成，父子不曾私下聊過此話題。
至於個人的生涯規畫，他說，目前仍以熱愛的廣播工作、凱達格蘭基金會及海洋大學博士班學業為重。雖然沒有公職，但對鄉親的法律服務等工作不打折，參與獅子會過年前發放物資活動，就是要盡力幫助鄉親。
雖然，陳致中對黨內市長初選不表態，但活動現場僅有穿著立委陳其邁團體背心的里長出席，未見其他參選人或助理現身，而陳其邁是昔日扁系正義連線成員，又曾受阿扁栽培擔任總統府副秘書長、代理高雄市長，這樣的場景格外耐人尋味。
陳致中以凱達格蘭基金會執行長及獅友身分，出席愛益獅子會公益活動，捐贈沙拉油、關廟麵、餅乾等物資，給前鎮區低收入戶及邊緣戶。
(中時)
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