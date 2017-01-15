桃園5高職生當車手 退休老師被詐1660萬

我要評比

桃園5高職生當詐騙集團車手，其中林姓少年去年10月跟被害人面交取款時被捕。（曹明正翻攝）

桃園5高職生遭詐騙集團吸收當車手，高巿警刑大偵五隊去年10月接獲報案，逮捕林姓、傅姓少年，本月12日循線在桃園拘提其餘3人到案，警方發現5人假冒檢警面交取款，有2女1男被騙2300萬元，其中1婦人甚至遭詐1660萬元。

偵五隊長趙明宏指出，5名少年車手除傅姓少年17歲，其餘4人均為16歲，分別就讀桃園3所高職，因為長期以龍潭區一處網咖當據點，遭詐騙集團吸收。

去年10月，家住三民區的李姓家庭主婦接獲電話，表示她涉嫌冒領醫療補助，李婦因此提領40萬元讓假冒檢警的林姓少年監管，後來對方又再找上門，她驚覺受騙，報警後配合答應面交，警方因而在鼎力路逮捕林姓少年。

警方抽絲剝繭查出，新北巿1名66歲楊姓退休女老師，先後遭到這個詐騙集團以各種名義，被分屬不同的車手團騙走1660萬元。另外，三民區1名50餘歲鄭姓貨車司機去年10月則是陸續被騙數次，遭詐600萬元。

林姓少年落網後，警方再抓到傅姓少年，並於本月12日到桃園拘提謝姓、張姓、利姓少年到案。

(中時)