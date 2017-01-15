華信航空擴大地勤服務 馬公站今日正式啟用
華信航空為擴大地勤服務範圍，提升優質服務，將自理馬公機場班機地面勤務作業。華信航空特別於今〈15〉日舉辦馬公站地勤勤務開工典禮，由華信航空總經理韓梁中親自主持，對外宣布華信航空馬公站地勤勤務正式啟用。
華信航空馬公機場地面勤務作業，原委託復興航空代理，復興結束營業後，華信航空隨即接受民航局指導，申請自辦航空站地勤業務，並招考聘用26位原復興航空馬公站地勤作業人員，具有足夠的專業經驗及作業熟悉度，因此銜接作業十分順利。
透過國內最專業的台灣航勤公司協助，在短期間內有效率完成人員招募訓練、機具裝備採購、作業程序制定。華信航空依照民航法規完成地勤業務自辦申請程序，於1月13日正式取得「自辦航空站地勤業務許可證」。地勤勤務業務範圍包括：航空器引導、拖曳、行李運送、貨運裝卸、客艙清潔等。
華信航空目前每周共有60架次由台北、台中、高雄直飛澎湖馬公，為配合春節旅客返鄉疏運需求，華信航空特別增開150架次加班機，並調派波音737-800協助疏運，幫助澎湖鄉親順利返家團圓。華信航空馬公機場地勤勤務正式啟用後，將於春節期間提供所有由台北、台中、高雄飛往馬公班機的地面勤務作業服務，以一貫的專業服務流程來做好春節疏運工作，提供旅客最優質完善的服務。
(工商)
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