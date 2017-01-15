宣導防災知識 南市消防隊向下扎根
「CPR的正確步驟還記得嗎?」台南市消防局第一大隊15日擴大防火宣導，一早由國中、國小孩童消防路跑揭開序幕，另外，宣導園遊會則安排防災知識闖關體驗，包括關門開窗求生、指導民眾如何做心肺復甦術（CPR）、檢查意識等，讓消防知識確實扎根。
消防局第一救災救護大隊擴大宣導慶祝119消防節，15日在新營文化中心前廣場辦理「2017金雞賀歲 平安順遂」消防園遊會，內容包含消防路跑、寫生著色比賽、消防闖關、摸彩等活動，祭出號稱史上最大的戳戳樂與民同樂。
活動最重要的目的就是將消防知識傳遞給民眾，因此會場安排消防闖關體驗，民眾只要經過關門開窗求生、廚房滅火要領、身上著火處置、濃煙低姿勢爬行、CPR操作過關認證，即可參加戳戳樂活動，吸引不少親子排隊。
另外，消防員也指導小朋友如何正確施作CPR，從檢查病人的意識、打119求救、正確壓胸技巧等，一步步確實演練，讓急救觀念向下扎根。第一大隊長丁春能表示，宣導以寓教於樂的方式讓民眾體驗防災，希望從日常生活建立危機意識，減少災害損失。
(中時)
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