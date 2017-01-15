推動老人共餐 柯P盼兩年內每里都有共餐據點

台北市長柯文哲今參加關懷獨居老人的尾牙活動。（台北市政府提供）

寒流到天氣冷颼颼，臺北市長柯文哲今參加「105年歲末年終寒冬送暖關懷獨居老人尾牙活動」，與臺北市議員張茂楠、臺北市社會局長許立民等擔任一日主廚為獨居長者送餐。他致詞時表示，未來臺北市有一個很重要的政策，就是老人共餐。他說，一年前大約只有60個共餐據點，現在大概有113個老人共餐據點，他希望在二年內能做到一里一個共餐據點。

柯文哲說，目前臺北市大於65歲以上的人口有42萬，其中有5千名獨居老人，這部分需要政府與民間一起努力關懷，他也表示市府持續推動老人共餐活動，目前臺北市有113個老人共餐據點，比去年增加約50個，希望未來2年能做到一里有一個老人共餐據點，利用共餐機會將老人聚集在一起，在此基礎上增加更多附加價值，比如體檢、打流感疫苗等。

柯文哲接著說，當然這些都是公家單位初步的想法，還是需要民間的大力支持或建議，讓這些老人共餐的據點能夠越做越好、越做越多。

(中時)