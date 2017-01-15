疑吃醋砍死人 逃逸外勞犯後投案
新竹縣一名謝姓越南籍勞工，昨天晚間發現女友房內有其他男子，一氣之下持刀傷人，男子送醫急救不治，謝男事後主動投案，今天被依殺人罪嫌移送法辦。
新竹縣政府消防局昨天深夜接獲報案，指稱竹北市某處民宅有人被砍傷，警消獲報到場發現一名男子倒臥房內，現場滿是鮮血，男子緊急送醫後，仍傷重不治。
警方調查，謝姓男子與蘇姓死者互相認識，均為逃逸外勞，謝男行凶後逃回住處，並將行凶的刀具藏在住處外變電箱，但仍因心虛，1小時後主動到附近派出所投案。
謝男供稱，他與阮姓女友在越南時就已交往，兩人甚至已規劃步入婚姻，但自從阮女來台工作後，認識了蘇姓男子，且越走越近，讓他相當吃醋，豈料昨天深夜前往阮女住處時，竟看見她與蘇男獨處房內，醋勁大發，持刀朝蘇男連砍3刀後逃離現場。
阮女目睹全程，嚇得不知所措，只好打電話向友人求救，由友人協助報案，但阮女陪同蘇男到醫院後就逃跑。警方偵訊謝男後，今天將全案依殺人罪移送法辦。1060115
(中央社)
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