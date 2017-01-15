發文求幫酒駕朋友祈福 網友看完卻笑著幫忙

網友要求幫酒駕朋友祈福，網友卻笑著幫忙。(巴哈姆特)

酒駕害人不淺，卻屢有名人、平民以身試法，儘管再三宣導，每年還是因為酒駕導致許多無辜生命喪失。一名網友前天在「巴哈姆特」論壇發文「朋友酒駕目前急救中，幫忙祈福」，不少人看了標題正準備開罵，看完內文卻笑了並且幫忙「祈福」。

儘管警方再三宣導，每年每月每天還是幾乎都有人酒駕，之前筆名「司馬文武」的資深媒體人、前國安會副秘書長江春男在即將出任駐新加坡代表前夕，被抓到酒駕，新加坡代表一職也飛了。民代酒駕也是時有所聞，最悲傷的還是被酒駕者拆散的許多無辜家庭。

一名網友前天在「巴哈姆特」論壇發文「朋友酒駕目前急救中，幫忙祈福」，點進去一看，內文卻讓許多準備開罵的網友笑了。該名發文者表示，「在嘉義的西區的或許知道昨天有人酒駕撞到民宅外牆，我朋友傷得很嚴重，情況應該不太樂觀，都沒意識了，整個車子都是血。現在只能靠祈福了。」

他表示「請幫忙祈福讓我朋友早點死掉吧，酒駕還敢開車上路，上路如果撞死自己那就算惹，看情況目前會救得活然後拖累家人。」

臉書粉絲頁「搶救急診室」也轉發此文，兩邊的網友留言「大家幫忙集氣><幫幫他往生」、「幫民宅外牆集氣」、「大家不要忘了，在冰冷的寒風中，有一名死神正不辭辛勞與醫生拔河，加油你一定可以戰勝醫生的!」、「幫死神加油!!」、「原本想進來嗆，結果看到笑出來」、「看完內容我笑了」、「大家幫外牆祈福啊啊啊」、「醫師你趕快認輸吧！」

但也有人覺得，用不著說這樣的話，畢竟還是人命一條，啥都別說就好了!

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(中時電子報)