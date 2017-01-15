大湖警藉橘莓戀宣導 預防不良分子詐騙

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大湖警分局到場主持預防犯罪宣導，避免民眾遭不法集團詐騙。（陳慶居）

大湖警分局到場主持預防犯罪宣導，有獎微等化器更吸引民眾搶答。（陳慶居）

苗栗縣警察局大湖分局15日在獅潭義民廟舉辦加強重要節日安全維護工作宣導，由偵查隊長何文輝帶隊宣導防竊（扒）、防搶及新興犯罪手法等因應之道，民眾反應熱烈。

苗栗縣獅潭鄉義民廟15日結合縣政府及獅潭鄉公所等單位，舉辦「2017年獅潭鄉橘莓戀活動」，警方利用人潮聚集機會，前往現場向民眾廣為宣導防制要領。

鑑於犯罪手法不斷推陳出新，受害事件一再發生，大湖警分局預防犯罪宣導團以民眾最關心的「防竊（扒）、防搶」為宣導主題，加強灌輸民眾「防竊（扒）」及「防搶」等預防觀念，希望提升民眾自我保護能力，減少重複被害。安排的有獎徵答，吸引民眾熱烈參與，寓教於樂。

大湖警分局表示，春節前後，易發生搶奪或竊（扒）案等犯罪，為確保民眾於春節期間之生命、身體財產安全，警方除加強預防犯罪宣導外，也全面強化各種勤務作為，偵防並重，遏止犯罪，讓民眾平安、愉快歡度春節假期。

(中時)