阿妹演唱會門票秒殺 清票後下午4點開賣剩餘門票

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阿妹演唱會再創秒殺記錄。(EMI提供)

張惠妹（阿妹）「烏托邦2.0」演唱會將於8月12日起，連續3個周六日在高雄巨蛋共唱6場，門票今下午1點開賣，僅8分鐘6萬6000張門票完售，創票房秒殺新紀錄。主辦單位現正進行清票動作，預計下午4點開啟售票系統，開賣剩餘門票。

至於歌迷最關心的演唱會加場問題，經紀人陳鎮川表示：「加場與否還要跟aMEI討論，當局只開六、日是因爲不想影響大家上班。加場要仔細考量，因為aMEI心疼大家搶票很辛苦。」

(中時)