麥寮工業區外2車相撞 四人摔出車外兩人當場亡

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黑色轎車有四人拋出車外。（雲林縣消防局提供）

黑色、白色轎車相撞，兩車都全毀。（雲林縣消防局提供）

麥寮工業區今天上午十點半發生兩輛自小客車嚴重衝撞，因無目擊者也無路口監視器，肇事原因不明，車禍造成四個大人拋出車外，兩人死亡。

事故發生在麥寮工業路520巷附近，一輛黑色、一輛白色轎車相撞，兩車都全毀，但兩輛車相距二十公尺。

其中黑色轎車有四人拋出車外，兩人當場死亡，撞擊力波及路旁停放的轎車、小貨車。

這起事故有兩名小孩在車上，其中一個重傷，一個輕傷哭鬧。

雲林縣北五小隊指出，看不懂是怎麼撞擊，今天是禮拜天，路上沒甚麼人，店家也都關閉，車禍發生後有人聽到聲音外出查看才打119報案。

(中時)