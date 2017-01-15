把婚姻平權帶回家 「雞吉平權」紅包袋免費送
同婚平權戰線拉長到今年，年關將至，正反雙方蓄勢待發「備戰」。台灣同志諮詢熱線今邀同志伴侶前往以月老聞名的霞海城隍廟祈福，同時發表「雞吉平權」紅包袋與春聯，希望支持群眾過年回家時，藉此與長輩開啟對話機會。
「雞吉平權」內含5個紅包袋、2個正方形春聯，由知名插畫家「鼻妹」、「少女阿妙」、「Lobster」聯手設計。台灣同志諮詢熱線指出，明天16日起將於全台20處公開通路免費索取，希望民眾返鄉過年之際，將婚姻平權議題帶回家。
只要於「相挺為平權、全民撐同志」或「婚姻平權小蜜蜂」臉書粉絲專頁，公開分享相關文章，於全台特定通路出示手機畫面，不分款式、每人限領一組，各通路限量240份。
通路清單如下：
1. 有心咖啡 A Thoughtful Place
/ 02-2742-5922 / 台北市松山區光復北路103巷38號
2. 女書店
/ 02-2363-8244 / 台北市大安區新生南路三段56巷7號2樓
3. 閱樂書店
/ 02-2749-1527 / 台北市信義區光復南路133號
4. 猜咖啡 Guess What
/ 02-2257-5487 / 新北市板橋區民生路二段234巷11號
5. Miele咖啡館 - 米蕾
/ 02-2256-2330 / 新北市板橋區民生路三段66號1樓
6. 瑯嬛書屋
/ 03-455-3623 / 桃園市中壢區榮民路165巷6號
7. GisneyLand 風城部屋
/ 03-523-7969 / 新竹市民族路25號6樓
8. Silly 法式手作甜點
/ 03-732-5733 / 苗栗市光復路59號
9. 紅絲線 text apartment
/ 04-728-3360 / 彰化市城中街20號
10. 新手書店
/ 0983-388-052 / 台中市西區向上北路129號
11. 籃城書房- REST Book & Bed
/ 04-9291-3258 / 南投縣埔里鎮籃城五巷4號
12. TOS Café 透思咖啡
/ 05-537-4503 / 雲林縣斗六市漢口路96號
13. 洪雅書房
/ 05-277-6540 / 嘉義市東區長榮街116號
14. 南方彩虹街6號
/ 06-263-1841 / 台南市南區南和路6號3樓
15. 叁捌。旅讀
/ 07-521-5938 / 高雄市鹽埕區五福四路226號
16. 10號書坊
/ 07-236-3834 / 高雄市河南一路120號
17. 南國1949 Gallery Cafe
/ 08-732-0866 / 屏東市青島街94號
18. 松園小屋
/ 03-931-1084 / 宜蘭市進士路26-1號
19. 小一點洋行
/ 03-832-6436 / 花蓮市明禮路67巷1號
20. 晃晃二手書店
/ 0914-073-170 / 台東市漢陽南路139之1號(二店)
(中時)
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