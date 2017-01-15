三重警年前擴檢 祭「三打」護治安

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三重警分局動員180名警力執行專案擴檢。（譚宇哲翻攝）

新北市三重警分局於1月13、14日執行「全國性擴大臨檢」，包含春風、反奴、取締酒駕、防制危險駕車等，並針對不良幫派組合及街頭鬥毆滋事案祭出「三打策略」－「迅速緝獲滋事分子」、「打擊檢肅經常滋事分子及相關集團、據點」、「查察經營行業，切斷金流源頭」，以加強打擊黑幫力度。

三重警分局表示，擴大臨檢勤務共出動180分名警力，除採加強路檢外，更針對不良幫派組合圍事、經營等經常活動處所加強臨檢，展現執法力道與強度，2天內共查獲毒品案4件5人、持有空氣槍1件1人、竊盜案1件1人、賭博案1件2人、公共危險案2件2人、通緝犯2件2人，成果豐碩，展現警方維護治安決心。

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(中時)