許孟哲淚崩吐分手真相：有很多債務上的壓力

許孟哲哽咽談起過去幾年工作不順、家裡負債。（林淑娟攝）

許孟哲哽咽談起過去幾年工作不順、家裡負債。（林淑娟攝）

許孟哲哽咽談起過去幾年工作不順、家裡負債。（林淑娟攝）

許孟哲、張艾亞15日證實因為對於結婚沒共識而決定分手，結束3年情。許孟哲16日錄製中天《小明星大跟班》前受訪，坦言兩人決定分手前還是相愛，但對於未來共識不一樣，他不能這麼自私把對方綁在身邊。被問是不想結婚、還是不想跟張艾亞結婚？他突然情緒激動眼眶含淚，哽咽地說：「之前滿長一段時間連工作都沒有，好不容易有人給我機會，我當然很珍惜。」

許孟哲說，爸爸走了後，家裡只剩他一個人賺錢養家，他知道媽媽很常擔心他，經常擔心到睡不著，「前幾年有時一整年通告不到5個，甚至好幾個月一個通告都沒有，但我從來沒跟人家講過，還有很多債務上的壓力，最基本的就是房貸，對我來講壓力很大。可能艾亞知道，但我沒真的講過這件事。」至於具體債務數字，他不透露，僅表示只有他和媽媽兩人知道，張艾亞也不知詳細狀況，而經濟狀況不穩，確實成了他現階段把重心放在工作的主要原因之一。

許孟哲出道時還是富家少爺，現在的他卻反而背負債務，他說，出道沒多久後爸爸就生病，他不能太勞累或壓力太大，因此工作量減少，收入也開始減少，「後面幾年爸爸完全不能工作，加上醫療費、家裡固定開銷。」至於實際債務多少，他說當時他都在忙工作，大多是媽媽處理處理比較，他不太清楚，目前最基本的就還是有房貸。現在希望先解決現實的問題，讓媽媽覺得踏實放心。

看到張艾亞昨天哭成那樣會心疼嗎？他停頓了約7秒後才語帶哽咽說：「會。」他說，張艾亞為這段感情做了很多努力，但他覺得，既然自己無法訂出結婚時間點，就不能那麼自私，硬要對方配合自己的規劃，「如果不愛，考慮的點就不會是這樣。」錯過這麼好的結婚對象，覺得可惜嗎？他難過表示：「她確實人很好，很貼心。」至於是否還有復合可能，他說未來的事很難講，現在沒想這麼多。

(中時)