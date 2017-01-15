北市青年留學生就學貸款 放寬補助資格
北市教育局2011年開辦「青年留學生就學貸款補助」，原本限定須設籍台北市才能申請。教育局今天表示，考量近年偶有學子因出國深造按《戶籍法》被動或主動遷移戶籍、喪失申請資格，失去補助原意，上周已正式公布，只要因深造在國外而戶籍遷出，但仍在就學或畢業後3個月內回台者，還是符合補助資格。
有媒體報導，有上百名申請貸款補助者戶籍已遷出，但教育局近年只抽查過9人的資料，因而遭審計處糾正。教育局今回應，在審計處2014年查核前本來是採「抽查」制度，2015年起已清查2011年6月以後至今的核貸者戶籍狀況，如果有不合資格，都請台北富邦銀行追款。
教育局也說，清查後發現，5000多戶核貸者中，只有37人的戶籍遷出北市、不符資格，由台北富邦追款，至去年8月底已追回8成補助利息，並回報給審計處。
(中時)
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