韓召開駐外使節會議 因應朝鮮半島情勢
南韓外交部今天表示，近日將召集韓駐美、日、中、俄大使與韓常駐聯合國大使，回國召開緊急駐外代表會議。
南韓聯合新聞通訊社指出，屆時南韓外交部長官尹炳世將與5位大使共進午餐，並舉行駐外代表會議。這與每年3月召開的年度駐外使領館長會議不同，這是南韓外交部史上首次舉行駐朝鮮半島周邊4國核心外交代表會議。
有分析認為，南韓政府將透過召開核心國外交代表會議，靈活應對急劇變化的朝鮮半島周邊安全環境，顯示南韓政府的危機意識。
據報導，年初，尹炳世在外交部工作報告中指出，當前南韓面臨冷戰結束後最嚴峻的外交環境。諸如美國總統當選人川普對亞太戰略存在不確定性；北韓最高領導人金正恩在新年賀詞中表示，洲際彈道飛彈試射已進入收尾階段等；南韓決定部署終端高空防衛系統後，中國施壓加強等，周邊局勢有許多不穩定因素存在。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。