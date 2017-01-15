韓召開駐外使節會議 因應朝鮮半島情勢

我要評比

南韓外交部今天表示，近日將召集韓駐美、日、中、俄大使與韓常駐聯合國大使，回國召開緊急駐外代表會議。

南韓聯合新聞通訊社指出，屆時南韓外交部長官尹炳世將與5位大使共進午餐，並舉行駐外代表會議。這與每年3月召開的年度駐外使領館長會議不同，這是南韓外交部史上首次舉行駐朝鮮半島周邊4國核心外交代表會議。

有分析認為，南韓政府將透過召開核心國外交代表會議，靈活應對急劇變化的朝鮮半島周邊安全環境，顯示南韓政府的危機意識。

據報導，年初，尹炳世在外交部工作報告中指出，當前南韓面臨冷戰結束後最嚴峻的外交環境。諸如美國總統當選人川普對亞太戰略存在不確定性；北韓最高領導人金正恩在新年賀詞中表示，洲際彈道飛彈試射已進入收尾階段等；南韓決定部署終端高空防衛系統後，中國施壓加強等，周邊局勢有許多不穩定因素存在。1060115

(中央社)