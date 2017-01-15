台中龍井公寓大樓火警 1女送醫不治

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台中市龍井區新興路一棟公寓大樓6樓15日上午傳出火警（圖），消防局人員在6樓一間住戶廁所發現1名無生命跡象的女子，經送醫急救仍宣告不治，起火原因仍待釐清。（消防局提供）中央社記者廖壬楷傳真 106年1月15日

台中市龍井區新興路一棟公寓大樓6樓上午傳出火警，消防局人員在6樓一間住戶廁所發現1名無生命跡象的女子，經送醫急救仍宣告不治，起火原因仍待釐清。

台中市消防局上午11時18分接獲報案，指龍井區新興路51巷一棟公寓大樓6樓有濃煙竄出，派遣10車21人前往搶救。

消防人員到場後陸續疏散9名民眾逃生至1樓，並引導受困頂樓的2名民眾下樓，警消在6樓屋內廁所找到1名無生命跡象的女子，緊急送往台中榮總急救。

醫院表示，女子到院後經急救仍宣告不治，全身約10%的二度燒傷。1060115

(中央社)