5高職生當詐騙車手 騙退休師逾千萬
5名就讀高職青少年涉嫌被吸收當詐騙集團車手，假冒檢察官向被害人收款，其中1名退休老師被騙新台幣1000多萬元，高雄市警方初步清查不法所得達2300多萬元，持續追查共犯。
高雄市警察局刑警大隊今天表示，高雄市三民區有李姓被害人因一時不察，遭詐欺集團詐騙40多萬元，詐欺集團得手後食髓知味，不斷鼓吹被害人以房屋、土地、保單等物申請貸款，意圖再次詐騙被害人，引起被害人警覺，配合警方逮捕前來取款的詐欺集團車手。
警方查出這5名就讀高職的青少年，在一家網咖被吸收為車手，並以網咖為據點，一旦接到詐騙集團成員通知電話，即涉嫌假冒檢察官向被害人收款，詐騙遍及各地。
警方表示，詐騙手法都是以被害人身分遭冒領醫療補助等事由，再假冒檢警要求被害人提領存放於金融機構的金錢，交付給前往取款的車手。
警方循線逮捕這5名青少年詐騙車手，查出有1名退休老師受騙逾千萬元，也有人被騙600多萬元，不法所得共約2300多萬元，將持續溯源追查其他共犯及被害人。
警方再度提醒民眾「檢警不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄」、「檢警、法院不會要求民眾至超商接收傳票公文」、「檢警及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶」，民眾如果接獲假冒檢警的電話時，應先保持冷靜，並告知家人或朋友，如有疑問可直接撥打165專線查詢。1060115
(中央社)
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