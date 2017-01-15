一例一休增成本 林奏延：鼓勵診所輪流看診
面對一例一休，人事成本大增，讓不少基層診所喊苦，紛紛提出要假日減診、休診，日前醫界與衛生福利部開會協調同意，都會區診所假日輪流開診。衛生福利部長林奏延表示，已透過公會啟動「基層診所整合服務模式」，鼓勵都會區的診所輪流開診，共同分擔藥師、護理師的成本，偏鄉則是派員到衛生所、診所等地駐診，作為一例一休的解方。
台北醫學大學校友總會今舉辦「2017第一屆醫療論壇」，暢談分級醫療、醫療產業發展等議題，邀請同為校友的衛生福利部長林奏延、健保署長李伯璋出席。
(中時)
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