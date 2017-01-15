許孟哲認了心疼張艾亞 首回應復合可能性：很難講
男星許孟哲剛被選為國手，本應開心，卻爆出遺憾消息，他和前《大學生了沒》班底張艾亞穩定交往三年多，感情備受外界看好，沒想到昨天卻曝光了兩人其實已分手，女友張艾亞早前談到此事時更心碎淚崩，模樣讓人心疼，而許孟哲在消息曝光後今首度現身錄影，被問到復合可能性，坦然回應：「很難講」，未把話說死。
張艾亞與許孟哲3年情斷，女方昨天早一步帶著紅腫雙眼現身，難掩情緒低落，透露因婚期無共識又忙工作難抽空相處，因此已在元旦協議分手，今天許孟哲為錄節目現身，錄影前接受訪問，也認了上述原因，坦言有過爭吵，畢竟當發現另一半無法多陪伴時，「溝通的過程難免」，他雖沒像張艾亞一樣淚崩，但談到分手一事，許孟哲難掩憂鬱表情，被問到是否心疼前女友落淚？他猶豫許久後吐出：「會」，一度哽咽。
對於外界指許孟哲因為不愛張艾亞，因此遲遲不婚，他澄清表示不能這麼說，「因為如果不愛，考慮的點就不會是這樣子」，表示外界看到的只是表面，「彼此的感情只有我們最清楚」，不認為張艾亞愛自己比較多，至於是否有可能復合？他鬆口說出：「未來的事都很難講」，等同為彼此的關係留了生機，然可以肯定的是，許孟哲目前將以工作為重，「也沒有再去想談戀愛的事情」，表示對結婚一事不預設時間表。
(中時電子報)
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