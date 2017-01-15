驚！不老男神費翔帥臉不見 發福崩壞認不出
歌手費翔具精湛歌唱實力，華裔美籍的他擁俊俏臉龐與結實身材，擄獲不少女粉絲的心。近年費翔把演藝重心放在大陸，而費翔日前出席南京演唱會，表演時舞台魅力依舊，不過久未露面的他略顯福態，演唱時還擠出雙下巴，模樣差點讓人認不出。
費翔上月才剛過56歲生日，當時他外表帥氣凍齡、招牌長腿依舊，模樣防腐不老，費翔帥照讓不少5、6年級生重溫他的迷人風采，不過費翔12日出席南京商演時，獻唱時卻略顯福態，飆歌還擠出雙下巴，嚇壞不少網友。
費翔上月24日才曬出凍齡帥照，當時他身材保養得宜，短短不到半個月時間卻被拍出發福照，不過從角度看來，也有可能是角度錯覺，加上費翔賣力演唱，表情看起來更沉重，費翔敬業演出博得滿堂彩。
(中時電子報)
關鍵字：費翔、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。