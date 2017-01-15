驚！不老男神費翔帥臉不見 發福崩壞認不出

男神費翔被拍到發福照。（圖／達志、取材自悠哉野農微博）

費翔上月曬慶生照，外表帥氣凍齡。日前出席商演卻被拍到發福模樣。（圖／取材自微博）

歌手費翔具精湛歌唱實力，華裔美籍的他擁俊俏臉龐與結實身材，擄獲不少女粉絲的心。近年費翔把演藝重心放在大陸，而費翔日前出席南京演唱會，表演時舞台魅力依舊，不過久未露面的他略顯福態，演唱時還擠出雙下巴，模樣差點讓人認不出。

費翔上月才剛過56歲生日，當時他外表帥氣凍齡、招牌長腿依舊，模樣防腐不老，費翔帥照讓不少5、6年級生重溫他的迷人風采，不過費翔12日出席南京商演時，獻唱時卻略顯福態，飆歌還擠出雙下巴，嚇壞不少網友。

費翔外表帥氣、擁招牌長腿，被封「不老男神」。（圖／本報系資料照片）

費翔上月24日才曬出凍齡帥照，當時他身材保養得宜，短短不到半個月時間卻被拍出發福照，不過從角度看來，也有可能是角度錯覺，加上費翔賣力演唱，表情看起來更沉重，費翔敬業演出博得滿堂彩。

(中時電子報)