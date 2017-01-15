交流道下的隱藏美味 烤香腸飄香千里

「這種荒郊野外的地方，怎麼會有這麼好吃的東西」，王姓烤香腸老闆說，曾聽顧客如此對他肯定。這家烤香腸攤隱藏在交流道下，低調的美味藏不住，飄香千里。

烤香腸在架上熾熱翻滾，陣陣香氣撲鼻而來，這家隱藏在國道6號東草屯交流道下的小攤子，只販賣大腸包小腸、水果玉米，偶有當季水果，不少外地老饕行駛國道6號進出埔里遊玩，還會特地繞下交流道購買，低調簡單的小攤子沒有懸掛招牌，卻有藏不住的美味。

大口咬下一組大腸包小腸，滿滿配料從口中溢出。這裡的大腸包小腸與多數攤子不同，除主角香腸、配角米腸，還有薑片、蒜片、小黃瓜絲、蘿蔔乾粒、辣椒切片當配料，火烤香腸的美味伴著嗆、辣、微酸甜滋味，多層次口感與滿滿配料，實在滿足。研發配料組合的老闆娘霸氣地說「不怕人家吃」。

王姓業者說，在此經營9年多，香腸好吃的重點在於豬肉要新鮮，他也向有60年灌香腸經驗的「丈人叔」學本領，灌香腸的豬肉切丁非攪碎，再加入獨門中藥材配方，還要懂得到屠宰場挑選健康豬隻；糯米腸衣用天然豬腸膜，不像有些攤販用所謂的「塑膠腸衣」而咬不爛，糯米也要炒過，才會香。

除了大腸包小腸，水果玉米也是一絕。老闆娘說，玉米甜度達16度到18度，低澱粉、高纖維，品質不輸水果，因此可生吃，口感結實香甜，且種植時的灌溉水分一定要足夠、不施農藥，夏天約需2個月、冬天4個月才能收成，煮玉米時，則要水滾才能放入玉米，煮起來才會好吃。1060115

(中央社)