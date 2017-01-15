交流道下的隱藏美味 烤香腸飄香千里
「這種荒郊野外的地方，怎麼會有這麼好吃的東西」，王姓烤香腸老闆說，曾聽顧客如此對他肯定。這家烤香腸攤隱藏在交流道下，低調的美味藏不住，飄香千里。
烤香腸在架上熾熱翻滾，陣陣香氣撲鼻而來，這家隱藏在國道6號東草屯交流道下的小攤子，只販賣大腸包小腸、水果玉米，偶有當季水果，不少外地老饕行駛國道6號進出埔里遊玩，還會特地繞下交流道購買，低調簡單的小攤子沒有懸掛招牌，卻有藏不住的美味。
大口咬下一組大腸包小腸，滿滿配料從口中溢出。這裡的大腸包小腸與多數攤子不同，除主角香腸、配角米腸，還有薑片、蒜片、小黃瓜絲、蘿蔔乾粒、辣椒切片當配料，火烤香腸的美味伴著嗆、辣、微酸甜滋味，多層次口感與滿滿配料，實在滿足。研發配料組合的老闆娘霸氣地說「不怕人家吃」。
王姓業者說，在此經營9年多，香腸好吃的重點在於豬肉要新鮮，他也向有60年灌香腸經驗的「丈人叔」學本領，灌香腸的豬肉切丁非攪碎，再加入獨門中藥材配方，還要懂得到屠宰場挑選健康豬隻；糯米腸衣用天然豬腸膜，不像有些攤販用所謂的「塑膠腸衣」而咬不爛，糯米也要炒過，才會香。
除了大腸包小腸，水果玉米也是一絕。老闆娘說，玉米甜度達16度到18度，低澱粉、高纖維，品質不輸水果，因此可生吃，口感結實香甜，且種植時的灌溉水分一定要足夠、不施農藥，夏天約需2個月、冬天4個月才能收成，煮玉米時，則要水滾才能放入玉米，煮起來才會好吃。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。