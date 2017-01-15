陸高三學霸 17歲男孩被牛津大學錄取

我要評比

中國大陸山東省濟南市1名17歲男孩，高三都還沒有讀完，就被英國牛津大學物理系錄取。這名學霸不僅是跆拳道黑帶高手，還喜歡柔道、乒乓球，因為喜歡動漫而自學日語。

大陸齊魯晚報官方微博報導，劉彤目前是山東省實驗中學高三學生。他認為，能考上英國牛津大學，全賴自律以及父母的無條件支持。

劉彤說，自己每天清晨6時30分起床，7時開始學習，中午午睡半個小時，下午課後自習完成大部分作業，晚上10時30分睡覺，不熬夜，因為不想讓自己看起來那麼狼狽。

他說，高中以前，很少想未來，只是覺得學習是重要的事情，不要讓媽媽操心。後來一本講述物理學量子論的書，讓他迷上了物理學。

這名學霸用了一年時間，準備英國的大學入學考試，考試成績都不錯。英國牛津大學的口試則歷經三場全程英語面試後過關。

除了自律念書，劉彤因為愛看動漫而自學日語，他也喜歡柔道、乒乓球，以及偶爾玩玩手機遊戲，而且還是跆拳道黑帶高手。

已考上牛津大學的他說，接下來也許應該培養點生活技能了，比如學做菜，學學如何洗衣服，學會一個人生活。1060115

(中央社)