陸高三學霸 17歲男孩被牛津大學錄取
中國大陸山東省濟南市1名17歲男孩，高三都還沒有讀完，就被英國牛津大學物理系錄取。這名學霸不僅是跆拳道黑帶高手，還喜歡柔道、乒乓球，因為喜歡動漫而自學日語。
大陸齊魯晚報官方微博報導，劉彤目前是山東省實驗中學高三學生。他認為，能考上英國牛津大學，全賴自律以及父母的無條件支持。
劉彤說，自己每天清晨6時30分起床，7時開始學習，中午午睡半個小時，下午課後自習完成大部分作業，晚上10時30分睡覺，不熬夜，因為不想讓自己看起來那麼狼狽。
他說，高中以前，很少想未來，只是覺得學習是重要的事情，不要讓媽媽操心。後來一本講述物理學量子論的書，讓他迷上了物理學。
這名學霸用了一年時間，準備英國的大學入學考試，考試成績都不錯。英國牛津大學的口試則歷經三場全程英語面試後過關。
除了自律念書，劉彤因為愛看動漫而自學日語，他也喜歡柔道、乒乓球，以及偶爾玩玩手機遊戲，而且還是跆拳道黑帶高手。
已考上牛津大學的他說，接下來也許應該培養點生活技能了，比如學做菜，學學如何洗衣服，學會一個人生活。1060115
(中央社)
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