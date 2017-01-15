涉下藥性侵遊台韓妹 運將遭羈押

計程車司機詹侑儒12日搭載3名韓國女大學生時，涉嫌在九份提供3瓶摻有疑似安眠藥的乳酸飲料，其中2女不察喝下昏迷，詹性侵其中1名女大生得逞。士林地院15日裁定羈押詹男。(翻攝臉書)

計程車司機詹侑儒12日搭載3名韓國女大學生時，涉嫌在九份提供3瓶摻有疑似安眠藥的乳酸飲料，其中2女不察喝下昏迷，詹趁另名意識清醒的女大生獨自到士林夜市觀光之際，將車開往洲美附近僻靜處性侵其中1名女大生得逞。士林地檢署今日複訊後，認為詹男涉犯加重強制性交罪嫌重大，以重罪、滅證與逃亡之虞聲請羈押，士林地院下午裁定羈押。

檢警調查，3名被害韓國女大生11日入境來台旅遊，預計明日離境，與詹侑儒約定包車旅遊至今日，詹卻於12日涉嫌下藥性侵。

被害韓國女大生報案後，詹侑儒昨日深夜前往士林蘭雅派出所說明，隨即被檢警拘提，今日上午8時許被帶往士檢複訊，檢察官另就訊3名被害女大生取得證詞。

據指出，詹侑儒僅坦承猥褻其中1名女大生，否認性侵。但檢察官認為，詹男說詞避重就輕，未清楚交代藥物來源，且所犯為重罪，因此聲請羈押。

(中時)