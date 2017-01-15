俄T-14阿瑪塔戰車具備隱身斗篷

俄國T14戰車有各種高科技，除了已知的無人炮塔、主動防禦系統之外，現在還有可吸收雷達波並且耐火的隱身噴霧。(圖/俄國陸軍)

俄國新戰車T-14阿瑪塔(Armata)式有各種高科技，最近又公布的阿瑪塔還有隱身能力，一種被稱為「野獸」(Zver)的噴霧可以在極短時間掩護戰車的行蹤，俄國軍方以「隱身斗篷」來形容。

俄國衛星網報導，聖彼得堡研發中心的「野獸」噴霧，是一種被動式偽裝系統，可以使戰車、飛彈發射車和其他作戰裝備在幾分鐘內就擾亂敵方的雷達和衛星。此外「野獸」還有滅火及阻止化學和放射性污染擴散的用途。

報導稱，這種新材質的具有滅火特性，並且易乾易凝固，除了可用於滅火外，還可使阿瑪塔主力戰車隱身。是一種納米顆粒材料，在凝固後迅速轉化為一層硬皮，可以附著於戰車表面上成為耐火、抗輻射、吸收雷達波的保護層，甚至是玻璃都適用。

負責研制「野獸」的現代消防科技中心經理根納季•庫普林(Gennady Kouprine)表示 ，這種材料還是世界首創，原本燃燒的物體被野獸噴霧灑過以後，可以立刻讓溫度驟降至燃點以下，並且迅速凝固。使原本燃燒的物體就像裹了一件「陶瓷大衣」，有效降低戰鬥車輛遇攻擊後的傷害。

野獸噴霧還可用在偽裝上，它具有吸收雷達波和遮掩紅外線訊號的特質，因此戰車和其他車輛，都可以在幾分鐘內被包裹，以躲避肉眼和雷達探測。目前野獸噴霧已通過部隊測試。研發公司已經研發一種可以噴出百公尺液體的強大噴射器和一個可貯存五噸溶液的容器。可以利用野獸噴霧在幾分鐘內用泡沫覆蓋數千平方公尺的面積，以遮蔽雷達訊號。

(中時電子報)