突破陰霾 光復高中HBL寫歷史

光復高中的未來值得期待。（葉士弘攝）

光復高中去年校慶變裝活動引發喧然大波，讓全校壟罩在低迷氣氛中，但本屆締造HBL隊史首闖12強紀錄的男籃隊，卻在此時扮演凝聚全校的角色，球隊在高雄巨蛋的表現，牽動全校學生的關注，儘管最終無緣晉級8強，但球隊歷經本屆磨練，光明未來可期，更帶領光復高中走出陰霾，繼續前進。

光復高中本屆在HBL的表現堪稱神奇一季，二度挑戰甲級就一路闖進12強，不但締造校史最佳戰績，更獲得學校更多支持，隨隊教師何長仁說：「光復挑戰甲級，不是為了招生，而是希望透過HBL來凝聚全校，球隊本屆打進12強，球員走在校園裡，不管是學生或是老師，常會送上『加油』，感受到的氛圍真的不一樣了。」

「無論是學生或老師，透過轉播看著籃球隊在HBL的努力奮戰，開始關注球隊，全校凝聚在一起。」何長仁強調，儘管之前的風波，讓學校有些動盪，但正是因為籃球隊的努力不懈，無形中讓全校更為團結，傾全校之力為球隊加油，無形中也一同突破難關。

光復高中對男籃隊的支持，不只是口頭鼓勵，本屆比賽更動員學生到場加油，12強賽在高雄舉辦，還特地出動光復知名的競技啦啦隊到場表演，何長仁說：「運動團隊互相支持，讓全校融合在一起。」

光復高中本屆止步12強，但光明未來自此展開，陣中只有4名高三球員，本屆已擔綱大樑的內線球員喬楚瑜與張子奕還只是高一，經歷12強「震撼教育」，教練陳定杰強調，接下來會針對年輕球員繼續加強，他說：「去年暑假還聽到有人質疑光復進軍HBL甲組，相信這次的表現，能打穩光復基礎。」

(中時電子報)