突破陰霾 光復高中HBL寫歷史
光復高中去年校慶變裝活動引發喧然大波，讓全校壟罩在低迷氣氛中，但本屆締造HBL隊史首闖12強紀錄的男籃隊，卻在此時扮演凝聚全校的角色，球隊在高雄巨蛋的表現，牽動全校學生的關注，儘管最終無緣晉級8強，但球隊歷經本屆磨練，光明未來可期，更帶領光復高中走出陰霾，繼續前進。
光復高中本屆在HBL的表現堪稱神奇一季，二度挑戰甲級就一路闖進12強，不但締造校史最佳戰績，更獲得學校更多支持，隨隊教師何長仁說：「光復挑戰甲級，不是為了招生，而是希望透過HBL來凝聚全校，球隊本屆打進12強，球員走在校園裡，不管是學生或是老師，常會送上『加油』，感受到的氛圍真的不一樣了。」
「無論是學生或老師，透過轉播看著籃球隊在HBL的努力奮戰，開始關注球隊，全校凝聚在一起。」何長仁強調，儘管之前的風波，讓學校有些動盪，但正是因為籃球隊的努力不懈，無形中讓全校更為團結，傾全校之力為球隊加油，無形中也一同突破難關。
光復高中對男籃隊的支持，不只是口頭鼓勵，本屆比賽更動員學生到場加油，12強賽在高雄舉辦，還特地出動光復知名的競技啦啦隊到場表演，何長仁說：「運動團隊互相支持，讓全校融合在一起。」
光復高中本屆止步12強，但光明未來自此展開，陣中只有4名高三球員，本屆已擔綱大樑的內線球員喬楚瑜與張子奕還只是高一，經歷12強「震撼教育」，教練陳定杰強調，接下來會針對年輕球員繼續加強，他說：「去年暑假還聽到有人質疑光復進軍HBL甲組，相信這次的表現，能打穩光復基礎。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。