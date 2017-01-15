米其林摘星 澳門永利皇宮料理大滿足

新的一年就用美食犒賞自己，2017年《米其林指南香港澳門》日前公布，榜上除了許多新餐廳外，擁有米其林一星、二星認證的澳門永利皇宮把經典美食網羅進宮，讓每個旅客都有帝王般的享受。

2017年《米其林指南香港澳門》榜上許多新餐廳包括，二星餐廳有澳門星際酒店風味居；一星餐廳有新濠影匯玥瓏軒、銀河集團麗軒、新濠鋒的帝影樓。

擁有米其林一星、二星的認證的澳門永利皇宮，饕客只要進了永利皇宮，每個人都可以是皇上、娘娘，宛如宮廷劇般奢華的享受不再只出現在劇中場景，古代各地諸侯將最頂級的佳餚進貢到宮中，而在永利皇宮，饕客也能夠吃到來自日本的米其林一星拉麵，或是精緻的新鮮生魚片。

位在東京的蔦拉麵，在2016年拿下米其林一星，也是全世界首間獲得米其林星級認證的拉麵料理，無論在平假日總是排滿人潮，而澳門永利皇宮為了提供最頂級的服務，特別邀請主廚西大祐為館內的「花悅」拉麵設計菜單。

花悅拉麵的招牌是醬油拉麵，可搭配糖心蛋或是叉燒，而這位米其林主廚也將港澳的特色食材雲吞入菜，推出雲吞糖心蛋拉麵，清澈的湯頭配上有彈性的麵條，讓人宛如來到日本，想要品嘗米其林一星美食，也不用擔心大排長龍。

永利皇宮內另一間日本料理「泓」在今年拿下2017年《米其林指南香港澳門》二星的認證，無論是想品嘗壽司、天婦羅或是鐵板燒都可以獲得滿足。

坐在泓日本料理的壽司吧台上，看著師傅巧手捏著醋飯，用熟練的切下生魚片，最後細心的將兩者合為一，口感入口即化，味覺、視覺和嗅覺享受兼具，搭配上品酒師特選的清酒，讓日本料理更加完美。

永利皇宮表示，泓日本料理團隊由主廚(山鳥)宮勤領軍，他在日本北海道創辦的壽司善曾獲得米其林二星認證，更被日本政府頒發「現代之名匠」榮譽，而他也將技術傳給其他4位師傅，說是永利皇宮內最頂級的御廚團隊也不為過。

澳門永利皇宮另一個亮點是永利宮，同集團另一品牌永利軒每年都被評為米其林一星餐廳，精緻的粵菜料理卻又不失創意；而館內另一家逸蝶軒餐廳則是蒐羅永利集團創辦人及其妻子最愛的菜餚，展現主人招待賓客的誠意。1060115

(中央社)