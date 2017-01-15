金門馬拉松 肯亞選手抱走男女冠軍

2017金門馬拉松今天在寒風低溫登場，肯亞選手包辦男女子組冠軍，各抱走新台幣20萬元獎金。地主何盡文獲得第4，是台灣全馬最佳成績；台灣選手林于馨跑出全馬女子組第3。

首次參加金門馬拉松的George Mbugua Nguyen說，金門賽道很美，天氣也很適合跑步，看到沿路民眾熱情加油，覺得很溫暖，願意明年再來。他這次跑了2小時20分46秒，個人最佳成績是在大陸創造的2小時14分。

邁入10年的金門馬拉松，今年首次將賽程分為2天，希望選手多停留1天，增加金門觀光效益。繼昨天的11.2公里路跑組和5公里的健康休閒組後，今天登場的42公里全程和21公里半程馬拉松。

半夜，天空飄著細雨加上低溫，金門縣副縣長吳成典上午致詞時說，當時他很擔心會影響賽事。不過，寒風細雨並未澆熄選手的熱情，清晨6時左右，金門大學廣場上就已擠滿參賽選手，摩拳擦掌為即將開跑賽事準備。

好在天公作美，7時開跑時，雨總算停了。在吳成典、中華民國路跑協會理事長曹爾忠、金酒公司董事長黃景舜以及金門縣議員李應文等人鳴槍下，競賽組5000名跑者邁開步伐，奮力向前衝。

全馬男子組第1名是肯亞的George Mbugua Nguyen，成績2小時20分46秒。全馬男子組前3名都是境外人士，台灣成績最佳的是金門籍何盡文，跑出2小時37分46秒；他的哥哥何盡平則是半程馬拉松男子組亞軍，成績1小時11分11秒。

全馬女子組冠亞軍同樣來自肯亞，冠軍Cecilia Wayua Michael，成績2小時51分6秒，比亞軍Risper Lagat Chelagat快了整整1分鐘；第3名是台灣的林于馨，跑了3小時9分51秒。

金門馬拉松是許多跑友馬拉松的初體驗，2天來共有世界各地跑者2萬2000人共襄盛舉。1060115

(中央社)