醒吾科大新南向 廚藝培育異國料理人

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醒吾科技大學響應政府新南向政策，日前於校園成立「新南向教育中心」暨「國際廚藝學院」，將建立與東南亞及紐澳國家，多元、多面向的夥伴關係，培育異國料理等專業人才。

新北市府教育局局長龔雅雯、澳洲昆士蘭州駐台辦事處處長Mr. Murray Davis、神腦國際事業集團總裁林保雍、炎州集團總裁李志賢，及醒吾科技大學校長周燦德等人，共同揭牌，見證促進雙邊教育資源交流與連結，藉以培育更多、更精之國際移動專業人才。

醒吾「國際廚藝學院」未來將培育國際多元異國料理人才。校方聘請多名產業界業師，協同教學，希望學生學以致用。國際廚藝學院因設施完善，未來將成為國家技能考照場地，提供各校學生考照服務，提升學生進入觀光餐旅業界的國際競爭力。

醒吾科大希望藉異國廚藝教學，開啟學生國際視野，讓更多學生擁有專業職能。

醒吾科技大學校長周燦德表示，學校規劃新南向政策，國際廚藝學院在既有的餐飲發展優勢基礎，鎖定異國料理為差異化經營特色，引進國外人才與技術，對外輸出優異的辦學成果。

周燦德表示，學校新南向教育政策，將依據發展優勢、差異化經營、成本領導的原則。希望提供學生國內外接軌學習、研擬設置外國學生專班，與境外技職產學短期專班。

醒吾計畫，東南亞學生可先選擇在母國選修短期課程後，再前往醒吾科技大學就讀，擴展雙邊教育合作平台。為提升學生專業技能，將設置外國青年技術訓練班、僑生青年技術訓練班，及華語教育課程，培育更多實務人才。

其中，學校已和國內各產業知名企業合作，建立產學合作專班，在企業相關部門學習，獲得實務上學習機會，完成學位後可在同一企業銜接就業。 1060115

(中央社)