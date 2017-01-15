黛妃反地雷20年後 新地雷危機再現
英國黛安娜王妃（Princess Diana）造訪安哥拉倡導反地雷過了20年後，倡議人士今天表示，全球在敘利亞和伊拉克面臨新的地雷危機，規模是數十年來僅見。
路透社報導，地雷諮詢團體（Mines Advisory Group）表示，過去6個月間，該組織在敘利亞與伊拉克境內曾被好戰組織「伊斯蘭國」（IS）佔領的地區，清除並摧毀了9000多個新埋設的地雷。
地雷諮詢團體執行長柯京（Jane Cocking）表示，每年需要多撥款至少1億美元，處理在60多國境內新埋設的地雷，以及先前即已埋設的舊地雷。
柯京告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「問題是，我們看到出現新危機，規模是1990年代以來前所未見，需要更多鉅額資金作為因應。」1060115
(中央社)
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