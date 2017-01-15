背靠背助傷患 杭州美女小護士網路爆紅
中國大陸浙江杭州市解放軍117醫院機場路院區一名年輕女護士坐在手術床頭，以自己的背為支架，拖住正在搶救中的患者，以利患者呼吸。這張「背靠背」照片在網上傳開來，感動許多網友。
大陸都市快報今天報導，拍攝這張照片的是大陸解放軍117醫院機場路院區內鏡（內視鏡）中心護士長李玉。她說，這是13日下午內鏡中心搶救危重患者時的情景，她在感動之餘，就拍下了這一幕。
照片中的年輕護士是內鏡中心「90後」（1990年後出生）美女小護士賴文霞。小賴160分公左右的個子，紮著馬尾辮，身材偏瘦。
說起這次經歷，小賴覺得有點不好意思，「真沒什麼特別的，當時情況比較緊急，我也沒有多想，覺得這樣能緩解病人的痛苦，就去做了。我想身為醫護人員，無論誰遇到這樣的情況，都會這樣做的。」
而與美女護士背靠背的這名病人，是50歲的一名男性病患，由於腫瘤擴散轉移，侵犯到了肺部；半個月前，因胸悶、氣急、呼吸困難等症狀再次住進了醫院。
病人在13日下午手術治療結束，撤掉呼吸機，進入麻醉甦醒階段，突然間，患者的呼吸變得越來越急促，面部表情看上去很痛苦，由於病人平躺無法呼吸，掙扎著想要坐起來。
在整個搶救過程中，小賴保持著這個「背部托舉」的姿勢一動不動，一直堅持到患者情況穩定。最後起身時，才發現自己的腿已麻了。1060115
(中央社)
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