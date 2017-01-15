陸H7N9疫情恐升溫 湖北又確診1例

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中國大陸及香港近日H7N9流感病例數明顯增加，湖北省武漢市13日又確診1例H7N9病例，這名38歲男子有活禽市場暴露史，目前病情危重。

大陸澎湃新聞今天報導，湖北省衛生和計劃生育委員會網站13日公布，經湖北省疾病預防控制中心覆核檢測，結合病例臨床表現和流行病學調查結果，湖北省確診1例H7N9病例。

這名38歲男性患者，家住湖北省武漢市東西湖區，發病前兩週無外出史，但有活禽市場暴露史。目前患者病情危重，在定點醫院隔離住院治療，其密切接觸者均沒有出現異常。

衛生福利部疾病管制署14日表示，中國大陸往年11月至次年5月為H7N9疫情流行季，根據中國疾控中心報告，今年部分地區疫情上升速度高於往年同期。

疾管署說，根據數據，自入秋（2016年10月1日）至今年1月13日，中國大陸廣東省、江西省、江蘇省、安徽省、上海市、湖南省、福建省、山東省、浙江省、貴州省、香港及澳門共累計140例H7N9病例。

疾管署表示，大陸H7N9疫情非常需要密切關注，若民眾前往中國大陸應落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥與出入活禽市場。1060115

(中央社)