日鄉土慶典魅力放送 逾40萬人吃喝玩樂

鄉土慶典東京有「全國當地蓋飯」比賽，是由上屆比賽的前5名蓋飯以及去年9月的預賽被選出的9種蓋飯，加上主辦單位推薦的1種蓋飯，共15種蓋飯比賽。中央社記者楊明珠東京攝 106年1月15日

特派員看世界專欄日本1月在東京巨蛋舉辦的「鄉土慶典東京」，可讓人吃遍日本各地美食，並賞民俗舞蹈，約可吸引40萬。因東京「一極集中」情況嚴重，從鄉土慶典可看出地方縣市拚經濟的熱度。

「鄉土慶典東京」活動自2009年以來每年舉辦，每次都可吸引逾40萬人前來。今年是1月7日至15日之間舉行，為期9天。以地方美食、傳統民俗舞蹈為活動主要內容。

活動還搭配其他單項的美食比賽，譬如本屆「全國當地蓋飯」比賽，是由上屆比賽的前5名蓋飯以及去年9月24日、25日舉辦的預賽，被選出的9種蓋飯，加上主辦單位推薦的1種蓋飯，共15種，讓食客吃吃看、比比看，然後再進行票選。

這些蓋飯的種類包括青森縣八戶的鯖魚蓋飯、鹿兒島志布志的鹿兒島黑豬肉三昧、北海道十勝的牛肉蓋飯、北海道函館朝市海的鮭魚卵海鮮蓋飯、福井縣的越前蟹肉蓋飯等。

今年主辦單位推薦的蓋飯是來自熊本縣的阿蘇烘烤紅牛肉蓋飯，店家為了感謝各地對於去年4月中旬熊本強震的馳援，蓋飯上還特別插上1支致謝的迷你旗。

還有「好吃！好辣！」的美食區，有北海道的登別閻魔炒麵、櫪木縣的超辣炸雞塊、東京的加山葵辛辣烏龍麵，甚至還有來自京都府的京都日向辣味冰，可隨食客喜歡添加大辣或小辣口味的辣醬，讓食客吃得津津有味。

此外，還設有甜點區，布丁加冰淇淋的百匯、青森烤蘋果甜點、草莓巨蛋冰、能登紅豆貪原冰淇淋等，是日本各地知名店鋪，專為「鄉土慶典東京」活動利用鄉土特產所研發出的新商品。

活動還有「伴手禮獎2017」的票選活動，內容包括日本海內外的伴手禮評選。募集來自日本各地的伴手禮評選，目的是要讓遊客更了解日本的魅力。

除了美食，還推出遊客票選最想觀賞的民俗慶典活動青森內步達慶典（青森睡魔祭）、弘前內步達慶典、秋田竿燈慶典、仙台雀之舞、沖繩eisa太鼓舞等多種極富地方民俗特色的舞蹈。

最「卡娃伊」的是頗具宣傳觀光效果的各地「吉祥物」表演活動。包括熊本熊、群馬將、千葉君、愛媛縣的橘子狗（mikyan）等，這些吉祥物還會進行跳舞比賽或選不同時間做宣傳，與遊客合照。

今年鄉土慶典東京的活動當中，比較特別的是有「全國各地馬拉松2017」的單元，主要是介紹日本各地所舉辦別具風格的馬拉松比賽，展出的概念是「跑步、觀光、享樂」，還請來馬拉松知名跑者助陣對談、AR（擴增實境）馬拉松體驗、體能測驗等。

根據統計，2016年訪日外籍觀光客約2403萬人次，比2015年成長約2成，創新高，也是連續5年成長。日本政府設定了2020年外籍觀光客達4000萬人次、2030年達6000萬人次的目標，今後還要開發觀光資源等。

日本於1980年1990年之間，很多地方發起所謂的「一村一品運動」或「鄉土創生事業」，卯足全力創品牌商品，很多地區都把提升魅力列為當務之急，日本有47都道府縣，東京周邊、北關東地區的茨城、櫪木、群馬3縣，2012年至2016年間的「魅力度」排名都吊車尾，其中茨城縣連4年敬陪末座。

日本專家認為，很可能是北關東3縣距離東京近，交通網絡便利、農產品容易銷售、也是企業設廠好地方，產業發達，因此沒有感受到「品牌化」的需要。

不過，很多縣市逐漸懂得提升品牌力、魅力度的重要。櫪木縣去年2月設定目標，希望2020年之前縣知名度能提升到25名以內，還設了專家學者組成的品牌力提升委員會。櫪木縣府主管表示，縣市的品牌力對招攬觀光客、招商、農特產品的銷售等，有極大影響力。

群馬縣設定2年後的目標是，「要8成的縣民有信心能向他人介紹群馬的好」，最近一次民調是只有4成多的群馬縣民有信心對他人介紹群馬的好。

住在群馬縣、一名曾擔任過記者的木部克彥還撰寫「群馬的逆襲」一書，北關東3縣明明是很適合居住之地，但因附近有東京，有股比東京矮一截之感，其實大可不必太在意魅力度排名，應多多注意故鄉的寶。1060115

(中央社)