牧師闢孩子避風港 圍爐感謝伊甸一路相挺
牧師伍秀梅12年前在大園區青年城社區創辦永約教會，提供餐點、課輔服務，成為當地弱勢孩子的避風港，如今不少孩子成長自立，時常返教會陪伴年紀較小的「弟弟妹妹們」，讓這份繼續傳下去。
伊甸基金會大園家庭服務中心、第一區早療社區資源中心與大園親子館，14日共同舉辦「 愛‧圍爐」活動，席開20桌， 邀請近百組弱勢家庭、接受伊甸早期療育服務的家庭參與，其中永約教會的孩子上台表演，獲得台下熱烈掌聲，背後是來自伍秀梅12年來的耕耘。
伍秀梅受神感召，辭去護士工作後，12年前在住家的青年城社區開創教會，提供課輔、餐點給當地孩子，期間有3年沒有社福單位認養、募款不順，經濟斷炊，最後伍秀梅花光幾10萬積蓄，讓教會活動停擺，好在之後有伊甸基金會協助，逐漸恢復正常運作。
伍秀梅說，社區有300多戶，其中有6成為原住民家庭，大多從事臨時工等高勞力工作，因找不到人照顧，不少孩子常常被帶到工地，跟著父母風吹雨打，她才會想讓教會，成為孩子課輔、供餐的場域。
伍秀梅表示，不少孩子受家庭教育影響，常常靠著打架處理紛爭，經老師們循循善誘，品行慢慢改變，不少孩子成年工作後，還會請假回來協助夏令營等，讓這份愛延續下去。
伊甸基金會桃園服務中心主任徐華英表示，每年在大園區處理的高風險家庭，近一半來自青年城社區，當初伊甸希望透過協助永約教會，改變社區互助的能力，藉此增加高風險家庭與社區交流的機會，以串聯完整社區照顧網。如今該社區多組高風險家庭案已結案， 是伊甸樂見的服務成果。
(中時)
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