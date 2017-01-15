歷史性一刻 巴勒斯坦駐梵使館掛牌開幕

巴勒斯坦駐梵蒂岡大使館今日正式掛牌，由該國總統阿巴斯(圖中央者)親自出席。（圖/美聯社）

以巴衝突持續了半世紀，巴勒斯坦（Palestine）總算迎來這個「歷史性的一刻」，成功得到梵蒂岡（Vatican City）的承認並正式設立大使館。就在即將在巴黎召開以巴和平論壇前夕，今日由巴國總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）和新任大使卡西辛（Issa Kassissieh）出席大使館掛牌儀式，並由教宗方濟各（Pope Francis）陪同，進入梵蒂岡進行參觀訪問。這是繼2012年聯合國（UN）接納其地位後，巴勒斯坦再一次的外交勝利。

據半島電視台（Al Jazeera）報導，位在羅馬的梵蒂岡使館區今迎來一名新貴客，來自中東地區的巴勒斯坦大使館正式掛牌開幕。為迎接這歷史性的一刻，巴國總統阿巴斯和未來駐梵大使卡西辛親臨使館主持掛牌儀式，並在教宗方濟各的邀請下進入梵蒂岡各宮進行參觀。巴國駐梵大使卡西辛表示，「梵蒂岡此舉是對巴國人民一大鼓舞，同時我們更感激，教廷願意挺身而出，承認巴國1967年以前包含約旦河西岸（West Bank）的領土合法性。」

巴勒斯坦國旗正式在梵蒂岡使館區豎立。﹝圖/美聯社﹞

受教宗方濟各(圖左)邀請，巴國總統阿巴斯(圖右)進入梵蒂岡各宮進行參訪。(圖/美聯社)

以巴衝突自1948年以色列獨立建國後便無曾停止，擁有美國等強權支持的以色列藉由其強大武力，對周圍土地蠶食鯨吞的動作，四次戰爭不僅讓巴勒斯坦人丟掉大片家園，更造成百萬難民被迫逃往國外。經過過去巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）等機構無數次的抗爭，以及各國領袖的調解下，終於以色列逐步從迦薩（Gaza）和約旦河西岸撤軍。聯合國大會更在2012年，通過67/19號決議授予巴勒斯坦國非會員觀察員國地位，允許巴國正式加入其附屬組織，包含國際刑事法庭（International Criminal Court）。

巴國總統阿巴斯贈送一件巴勒斯坦國家隊球衣給教宗方濟各(圖右)。(圖/美聯社)

巴國總統阿巴斯(圖左)與教宗方濟各(圖右)在梵蒂岡私人宮殿合照。(圖/美聯社)

除了聯合國承認巴國地位外，包含歐洲議會（European Parliament）與中國大陸都已承認其合法地國家地位。梵蒂岡則在2015年5月，由教宗批准「承認巴勒斯坦」的條約，並於本月3日正式生效。如今面對巴勒斯坦逐步打開國際外交之門，加上聯合國去年年底做出的屯墾區（Settlement）制裁案，在明日即將召開的70國以巴和平會議上，以色列的態度和宣言將成為外界最關注的焦點之一。

(中時電子報)