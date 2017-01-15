新北第四救災救護大隊 結合大師揮毫齊宣導防災

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新北市府消防局第四救災救護大隊今（15日）舉辦「119消防節誌慶暨創意防災有感宣導開放參觀活動」。（葉書宏翻攝）

新北市府消防局第四救災救護大隊今（15日）舉辦「119消防節誌慶暨創意防災有感宣導開放參觀活動」。（葉書宏翻攝）

新北市府消防局第四救災救護大隊今（15日）舉辦「119消防節誌慶暨創意防災有感宣導開放參觀活動」。（葉書宏翻攝）

新北市府消防局第四救災救護大隊今（15日）舉辦「119消防節誌慶暨創意防災有感宣導開放參觀活動」。（葉書宏翻攝）

1月19日消防節將至，新北市府消防局第四救災救護大隊今（15日），在新店區馬公公園及文化劇場體育館，舉辦「119消防節誌慶暨創意防災有感宣導開放參觀活動」，現場發放消防局自製春聯，透過不同方式宣導防災概念，引吸不少民眾參加。

第四救災救護大隊指出，農曆新年將至，為落實防災觀念普及推廣，結合新店區五峰里及新店區公所舉辦防災教育活動，一改過去較靜態的消防宣導模式。活動除了發放消防局自製春聯外，也夾帶消防知識推廣，同時聘請書法大師進行書法揮毫表演。

活動會場展示平時消防人員救災器材及消防衣帽鞋外，民眾也能體驗模擬火災的濃煙區，還可免費獲得消防宣導文宣及消防車組裝紀念品。

第四救災救護大隊大隊長蕭力愷表示，近日冷氣團報到，使用瓦斯相關器具務必注意通風避免一氧化碳中毒；過年期間如施放爆竹煙火，切勿讓12歲以下孩童施放，如有發現儲存超過25公斤爆竹煙火之場所，請撥打119報案。

(中時)